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    Маск пытается блокировать ускоренное рассмотрение иска Twitter

    Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск настаивает на том, чтобы суд отклонил просьбу об ускоренном рассмотрении иска Twitter — компания пытается оспорить в судебном порядке отказ Маска от сделки купли-продажи объемом 44 млрд долларов, сообщает Financial Times.

    Глава Tesla пытается блокировать ускоренное рассмотрение иска Twitter.Фото: Albin Lohr-Jones / POOL, EPA
    Юристы Twitter предполагают, что судебные слушания начнутся уже 19 сентября нынешнего года, пишет Financial Times.

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