  • Поделиться:

    Квартальная прибыль Arco Vara увеличилась почти на 80%

    По словам исполнительного руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, этим летом компания передала клиентам 70 квартир в квартале Kodulahe, из них 41 — во втором квартале.Фото: Daisy Lappard

    Доходы от продаж застройщика жилых районов Arco Vara во втором квартале превысили показатели аналогичного периода прошлого года более чем в пять раз, бизнес-прибыль и чистая прибыль возросли примерно на 60-80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большую часть доходов от продаж в размере 7,6 млн евро принесли сделки с двумя многоквартирными домами проекта Kodulahe.

    Бизнес-прибыль за второй квартал 2022 года составила чуть более одного миллиона евро, а чистая прибыль — 934 000 евро. При этом год назад эти показатели были 621 000 и 523 000 евро соответственно, сообщает компания в пресс-релизе.

    Статья доступна только подписчикам ДВ.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Экономические настроения в еврозоне на рекордно низком уровне, особенно тревожит Эстония
    Эксперт: осень принесет облегчение на рынок недвижимости, рост цен остановился
    Nordica начнет выполнять чартерные рейсы из Таллинна в Египет и на Канарские острова
    Влияние санкций
    Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
    Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
    Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Результаты Google обрадовали инвесторов
    Оборот Alphabet, материнской компании Google, во втором квартале достиг почти 70 млрд долларов, пишет
    Оборот Alphabet, материнской компании Google, во втором квартале достиг почти 70 млрд долларов, пишет
    Все новости для инвесторов
    Молодые и деловые
    «Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Новому министру предстоит проверка на непредвзятость
    Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
    Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
    Все мнения
    Эпицентр
    Чем заменить российский газ?
    «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?
    «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: вот и ЕЦБ решился
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение