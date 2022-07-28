Биржа

28 июля 2022 в 8:53 Поделиться:









Квартальная прибыль Arco Vara увеличилась почти на 80%

По словам исполнительного руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, этим летом компания передала клиентам 70 квартир в квартале Kodulahe, из них 41 — во втором квартале. Фото: Daisy Lappard

Доходы от продаж застройщика жилых районов Arco Vara во втором квартале превысили показатели аналогичного периода прошлого года более чем в пять раз, бизнес-прибыль и чистая прибыль возросли примерно на 60-80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большую часть доходов от продаж в размере 7,6 млн евро принесли сделки с двумя многоквартирными домами проекта Kodulahe.

Бизнес-прибыль за второй квартал 2022 года составила чуть более одного миллиона евро, а чистая прибыль — 934 000 евро. При этом год назад эти показатели были 621 000 и 523 000 евро соответственно, сообщает компания в пресс-релизе.