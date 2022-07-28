Квартальная прибыль Arco Vara увеличилась почти на 80%

Доходы от продаж застройщика жилых районов Arco Vara во втором квартале превысили показатели аналогичного периода прошлого года более чем в пять раз, бизнес-прибыль и чистая прибыль возросли примерно на 60-80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большую часть доходов от продаж в размере 7,6 млн евро принесли сделки с двумя многоквартирными домами проекта Kodulahe.
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