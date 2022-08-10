Биржа

10 августа 2022 в 9:44 Поделиться:









Производство электроэнергии Enefit Green в июле увеличилось на 18%

Ааво Кярмас, генеральный директор Enefit Green. Фото: LIIS TREIMANN

В июле Enefit Green произвела 68,7 гигаватт-часов электроэнергии, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Äripäev.

В разрезе стран наибольший вклад в рост внесла Латвия, где производство увеличилось на 58% по сравнению с прошлым годом, или до 26,8 гигаватт-часов. Производство в Эстонии увеличилось на 1%, в Литве – на 4%, а в Польше снизилось на 3%.