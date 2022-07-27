  • Поделиться:

    Enefit Green построит ветропарк Тоотси к концу 2024 года

    Согласно планам, ветряные электростанции Тоотси и Сопи начнут производить энергию в конце 2024 года.Фото: Andras Kralla

    Enefit Green и Eesti Energia подписали договор о купле-продаже ветропарка Тоотси. Enefit Green приобретет ветропарк за 27 млн евро, планируя параллельно построить также ветропарк Сопи, пишет Äripäev.

    Enefit Green уже объявила тендер на поиск застройщика и производителя ветряных турбин. В биржевом сообщении компания отмечает, что после запуска ветропарка Тоотси Пярнумаа станет крупнейшим в Эстонии районом производства ветровой энергии. Согласно планам, ветряные электростанции начнут производить энергию в конце 2024 года.
    По словам руководителя отдела ветроэнергетики Enefit Green Лаури Ульма, ветропарки Тоотси и Сопи будут производить почти столько же энергии ветра, сколько в настоящее время вырабатывается во всей Эстонии: «Мы также продолжим работу по созданию солнечной электростанции и дальнейшему увеличению производства возобновляемой энергии».
    «Деловые ведомости» неоднократно писали о ветропарке Тоотси в связи с судебными разбирательствами. Eesti Energia пыталась добиться выделения больших средств на его развитие в рамках так называемой «старой схемы» государственных субсидий. В марте производство по иску было закрыто в связи с заключением компромисса.
    В ноябре прошлого года Enefit Green представила своим инвесторам новый ветропарк под названием Сопи, с которым дочерняя компания Eesti Energia планирует участвовать в различных тендерах – уже по новой схеме, с предложением наиболее низкой цены, чтобы также получать субсидии на возобновляемую энергию. При более внимательном рассмотрении выясняется, что Сопи – это, по сути, все тот же пресловутый ветропарк Тоотси.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
ФРС повысила ключевую ставку на 0,75%
Прощай, россиянин с оружием!
Чем заменить российский газ?
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Таинственный инвестор продает акции Bolt на краудфандинговой платформе Два малоизвестных способа инвестировать в Bolt
Хотя компания Bolt еще не вышла на биржу, есть два малоизвестных способа купить ее акции.
Хотя компания Bolt еще не вышла на биржу, есть два малоизвестных способа купить ее акции.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Новому министру предстоит проверка на непредвзятость
Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
Все мнения
Эпицентр
Эстонские предприятия вновь запустили бизнес с партнерами из Украины
Сотрудничество эстонских предпринимателей с работниками и компаниями из Украины к сегодняшнему дню в целом стабилизировалось — настало время наверстывать упущенные с началом войны сроки и возможности.
Сотрудничество эстонских предпринимателей с работниками и компаниями из Украины к сегодняшнему дню в целом стабилизировалось — настало время наверстывать упущенные с началом войны сроки и возможности.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: вот и ЕЦБ решился
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение