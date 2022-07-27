Enefit Green построит ветропарк Тоотси к концу 2024 года
Согласно планам, ветряные электростанции Тоотси и Сопи начнут производить энергию в конце 2024 года.Фото: Andras Kralla
Enefit Green и Eesti Energia подписали договор о купле-продаже ветропарка Тоотси. Enefit Green приобретет ветропарк за 27 млн евро, планируя параллельно построить также ветропарк Сопи, пишет Äripäev.
Enefit Green уже объявила тендер на поиск застройщика и производителя ветряных турбин. В биржевом сообщении компания отмечает, что после запуска ветропарка Тоотси Пярнумаа станет крупнейшим в Эстонии районом производства ветровой энергии. Согласно планам, ветряные электростанции начнут производить энергию в конце 2024 года.
По словам руководителя отдела ветроэнергетики Enefit Green Лаури Ульма, ветропарки Тоотси и Сопи будут производить почти столько же энергии ветра, сколько в настоящее время вырабатывается во всей Эстонии: «Мы также продолжим работу по созданию солнечной электростанции и дальнейшему увеличению производства возобновляемой энергии».
«Деловые ведомости» неоднократно писали о ветропарке Тоотси в связи с судебными разбирательствами. Eesti Energia пыталась добиться выделения больших средств
на его развитие в рамках так называемой «старой схемы» государственных субсидий. В марте производство по иску было закрыто в связи с заключением компромисса.
В ноябре прошлого года Enefit Green представила своим инвесторам новый ветропарк под названием Сопи
, с которым дочерняя компания Eesti Energia планирует участвовать в различных тендерах – уже по новой схеме, с предложением наиболее низкой цены, чтобы также получать субсидии на возобновляемую энергию. При более внимательном рассмотрении выясняется, что Сопи – это, по сути, все тот же пресловутый ветропарк Тоотси.
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