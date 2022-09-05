Биржа

5 сентября 2022 в 7:40 Поделиться:









Падению евро не видно конца

На этой неделе денежно-кредитные учреждения, в том числе Европейский центральный банк, намерены продолжить повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Фото иллюстративное. Фото: Scanpix

Фьючерсы на европейские акции в понедельник упали на 3,3%. Евро получил еще один удар после того, как Россия перекрыла газопровод в Германию – это побудило правительства стран ЕС объявить о чрезвычайных мерах, чтобы ослабить воздействие роста цен на энергоносители на граждан, пишет Äripäev.

«Чтобы газовые хранилища не опустели, Германия должна сократить потребление природного газа на 15%, – говорят аналитики банковского концерна ANZ. – Ограничение использования газа кажется весьма вероятным, потому что даже при 95-процентой заполняемости хранилища газа хватит только на 2,5 месяца».