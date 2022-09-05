Падению евро не видно конца

Хейкки Мяки: в кризис нужно ценить своего работодателя
Самая высокая инфляция в Европе и все более частые сообщения об экономической рецессии и кризисе усиливают тревогу всех сторон, представленных на рынке труда. Если работодатели борются с быстро растущей себестоимостью и сильным давлением на заработную плату, то работникам руководитель предприятия Finesta и эксперт по рабочей силе Хейкки Мяки советует больше ценить своего работодателя, который может обеспечить важное чувство безопасности в нынешней ситуации.
Самая высокая инфляция в Европе и все более частые сообщения об экономической рецессии и кризисе усиливают тревогу всех сторон, представленных на рынке труда. Если работодатели борются с быстро растущей себестоимостью и сильным давлением на заработную плату, то работникам руководитель предприятия Finesta и эксперт по рабочей силе Хейкки Мяки советует больше ценить своего работодателя, который может обеспечить важное чувство безопасности в нынешней ситуации.