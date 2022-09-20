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    Швеция планирует рост процентных ставок, рынки реагируют

    На пресс-конференции в Стокгольме (слева направо): президент Центрального банка Швеции Стефан Ингвес, министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и генеральный директор Службы финансового надзора Швеции Эрик Теден.Фото: Reuters

    В последний час торгов в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже произошел рост, поскольку инвесторы обратили внимание на ожидаемое на этой неделе резкое повышение ставок Федеральной резервной системой. Это привело к тому, что в начале торгов во вторник выросли и азиатские акции.

    Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос впервые за шесть дней. Акции Гонконга выросли из-за новостей о том, что Гонконг планирует ослабить связанные с коронавирусом ограничения для путешественников. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. Выросли и фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100.

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    Швеция планирует рост процентных ставок, рынки реагируют
    В последний час торгов в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже произошел рост, поскольку инвесторы обратили внимание на ожидаемое на этой неделе резкое повышение ставок Федеральной резервной системой. Это привело к тому, что в начале торгов во вторник выросли и азиатские акции.
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