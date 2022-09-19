Центробанки готовятся к повышению процентных ставок ускоренными темпами

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард. Фото: Reuters/Scanpix

Рынки все больше делают ставку на то, что к концу года центробанки будут повышать базовую процентную ставку выше и быстрее, пишет Financial Times.

Инвесторы прикидывают, что в ближайшие месяцы крупные центробанки резко повысят базовую процентную ставку, чтобы обуздать инфляцию, поскольку центробанки дали понять, что предпочтут ее замедление экономическому росту.