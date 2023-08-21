Рыбопереработчик PRFoods вновь вышел в прибыль

Несмотря на то, что годовой оборот PRFoods значительно снизился, крупная рыбоперерабатывающая компания вернулась к прибыльности.
По словам руководства PRFoods, снижение оборота было ожидаемым, учитывая значительное сокращение группы.Фото: Лийз Трейманн
Оборот PRFoods за четвертый квартал 2022 года снизился на 25%, а за весь финансовый год — на 53% в годовом сравнении, поскольку компании пришлось прекратить деятельность в Швеции и Финляндии, информирует Äripäev.
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