    Успешный квартал Viking Line: компания повышает прогнозы

    Корабль Viking Line в порту Таллинна.Фото: Liis Treimann

    Оборот судоходной компании Viking Line во втором квартале 2023 года составил 132,4 млн евро по сравнению со 141 млн евро за аналогичный период прошлого года. Компания повысила прогнозы на текущий год.

    Операционная прибыль выросла с 10,1 млн евро до 18 млн евро в годовом сравнении, а прибыль до налогообложения – с 7,6 млн евро до 13,6 млн евро, сообщает Kauppalehti.

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