Биржа

Айвар Йыепа

2 сентября 2023 в 8:56









Неожиданный рост безработицы в США привел к смуте на фондовых рынках

Брокеры на фондовой бирже NYSE. Фото: Scanpix

Основные фондовые индексы США завершили первый торговый день сентября разнонаправленно, поскольку августовская статистика по безработице неприятно удивила инвесторов.

Индекс S&P 500 вырос на 0,18%, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,33% в пятницу. Составной индекс Nasdaq, начавший день фондового рынка в зеленой зоне, в итоге оказался в красной зоне, снизившись на 0,02%.

Статистика по рынку труда за август, опубликованная перед открытием фондового рынка в пятницу, преподнесла Уолл-стрит два сюрприза. Во-первых, она показала прирост в 187 000 рабочих мест, что на 10% больше, чем прогноз аналитиков в 170 000. Во-вторых, безработица выросла до 3,8%, что выше прогноза в 3,5%.

Контролируемое охлаждение рынка труда в сочетании с созданием достаточного количества новых рабочих мест и снижением роста заработной платы может дать Федеральной резервной системе возможность сделать паузу в повышении процентных ставок. Однако вероятен и вариант их дальнейшего повышения, считают в Bloomberg.

«Хотя сегодняшняя статистика стала победой оптимистов мягкой посадки, я думаю, было бы безответственно предполагать, что Федеральную резервную систему можно вывести из игры, – сказал Нил Дутта, руководитель отдела экономических исследований Renaissance Macro Research в интервью Bloomberg. – Экономический рост остается неустойчиво сильным — сильный рост с циклическими импульсами, когда ФРС на какое-то время сбавляет тормоза».

Лидером роста акций вчера стала компания Dell Technologies, которая показала чрезвычайно сильный квартальный результат, увеличившись на целых 21,25%. У акций горнодобывающего и нефтяного сектора также был хороший день: акции FreeportMcMoran выросли на 3,96%, Petrobras на 3,13%, Vale на 6,23%, Halliburton на 3,08%, Constellation Energy на 3%, Devon Energy на 3,58% и Cheniere Energy Partners на 3,56%.

В секторе чипов акции AMD выросли на 3,53%, а Intel – на 4,18%. В число лидеров роста также вошли PDD Holdings (+4,36%), United Rentals (+3,07%), Mobileye (+3,18%) и VeevaSystems (+3,77%). Lululemon, превзошедший прогнозы по квартальным результатам, подорожал на 6,01%.

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast, который ранее показывал быстрый рост, вчера упал на 15,02%. Продолжающаяся забастовка писателей и актеров уже начала сказываться на акциях кинопродюсеров: акции Paramount упали на 9,54%, Warner Bros Discovery - на 12,02%, Disney - на 2,44%. Среди компаний с большей рыночной стоимостью Tesla снизилась на 5,06%, Broadcom на 5,46%, Vmware на 2,77%, Ferrari на 2,96% и Walgreen Boots Alliance на 7,43%.