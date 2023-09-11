Пять важнейших событий этой недели

Enefit Green под управлением Ааво Кярмаса опубликует результаты продаж.Фото: Raul Mee
На этой неделе инвесторы увидят ежемесячные результаты Enefit Green, а также LHV и Coop Pank. В Европе ожидается еще одно решение по процентной ставке, которое определит, станут ли ипотечные кредиты дороже.
Мы выбрали пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на отечественную биржу, так и на инвесторов еврозоны и США на предстоящей неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.
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