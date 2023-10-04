Биржа

Яана Сааркоппель

4 октября 2023 в 9:28









Рейтинг биржи: Tallink плывет уверенно, но рыбопромышленники тащат на дно

Лидером по росту в цене на Таллиннской фондовой бирже в этом году стала судоходная компания Tallink. В конце таблицы расположилась рыбная компания PRFoods, потерявшая почти четверть стоимости.

У председателя правления Tallink Group Пааво Ныгене (справа) есть повод для радости: акции Tallink находятся на вершине списка акций Таллиннской фондовой биржи за три квартала. Фотография с весеннего собрания акционеров Tallink, слева Калев Ярвелилл, член наблюдательного совета Tallink Group. Фото: Andras Kralla

На Балтийской бирже суммарный процентный рост с начала года был больше, чем снижение. При этом падающих акций было почти в два раза больше, чем растущих. Две компании исключены из основного списка.