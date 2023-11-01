    PRFoods вышла в прибыль

    Последнее собрание акционеров PRFoods состоялось в декабре прошлого года. Тогда глава компании Индрек Касела (слева) рассказывал акционерам, почему прошлый год компания закончила с убытком.Фото: Liis Treimann

    PRFoods завершила финансовый год с падением оборота более чем вдвое, однако вышла в прибыль.

    2022/2023 финансовый год компании завершился 30 июня, и PRFoods удалось закончить его с прибылью в 0,3 млн евро. При этом годом ранее убыток концерна составлял 8,1 млн евро.

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