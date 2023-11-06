Биржа

Индрек Мяэ

6 ноября 2023 в 7:48









Пять важнейших событий недели, о которых стоит знать

Если в свете результатов прошлого года инвесторы рекомендовали Tallinna Sadam сократить расходы, то теперь мы можем увидеть, прислушался ли к ним руководитель предприятия Валдо Калм. Фото: Andras Kralla

В начале недели ожидаются последние результаты балтийской фондовой биржи, а также несколько важных макроиндикаторов как из Европы, так и из США.

Мы выбрали пять наиболее важных событий, которые могут повлиять на отечественный фондовый рынок, а также на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.