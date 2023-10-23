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Андре Нымм

23 октября 2023 в 7:53









Член правления Финансовой инспекции: благородный народный банкинг или просто массовое воровство

Член правления Финансовой инспекции Андре Нымм. Фото: Mihkel Leis

Новейшая история полна примеров из финансового мира, в которых виновниками неудачи становились люди, а хорошие технологии отходили на второй план, пишет член правления Финансовой инспекции Андре Нымм.

Децентрализованные финансы (DeFi) бросают вызов традиционной финансовой системе. Финансы на основе блокчейна и смарт-контрактов направлены, среди прочего, на то, чтобы вытеснить традиционных финансовых посредников, таких как банки, инвестиционные компании, а также торговые платформы, какой является фондовая биржа. Netflix язвительно называет документальный фильм о деле GameStop «Eat the reach».