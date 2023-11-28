    Инвесторы об акциях Infortar: Райво Хейн обдумывает подписку, для Роосааре – слишком дорого

    Райво Хейн обдумывал возможность подписки на акции Infortar. Предложение будет для него привлекательным, если годовые дивиденды окажутся на уровне 2 евро.Фото: Andras Kralla

    Крупный инвестор Райво Хейн осторожно относится к идее подписки на акции Infortar, но говорит, что такая мысль ему в голову приходила. Яак Роосааре, автор учебника «Как стать богатым» считает стоимость акций слишком высокой.

    «Я не буду подписываться, это слишком дорого», – прокомментировал Роосааре диапазон цены, по которой Infortar собирается выйти на биржу: 26-32 евро за акцию. Подписка начинается во вторник, то есть сегодня, и продлится до 7 декабря.

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