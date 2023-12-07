    Островитяне купили у Касела рыбоводный бизнес за несколько миллионов евро

    Индрек КаселаФото: Лийз Трейманн

    Дочерняя компания PRFoods, принадлежащая Индреку Касела, продала свое предприятие по разведению рыбы местным рыбоперерабатывающим предприятиям Сааремаа. Это было сделано, чтобы уменьшить долги PRFoods.

    «Пришло время начать заниматься рыбоводством», – объяснил эту покупку Ивар Кийл, член правления нового владельца рыбоводческого бизнеса, компании Saare Fishexport.

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