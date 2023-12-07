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dv.ee

7 декабря 2023 в 7:57









В четверг завершается подписка на акции Infortar

Глава инвестиционной компании Infortar Айн Ханшмидт. Фото: Andras Kralla

В четверг после обеда завершается первичная публичная подписка на акции AS Infortar. Физические и юридические лица в Эстонии могут через банки подписаться на акции до 16:00. Ожидаемый первый день торговли акциями Infortar – 14 декабря.

Инвестор, желающий подписаться на акции Infortar в рамках розничного предложения, должен связаться с менеджером по работе с клиентами, который управляет счетом ценных бумаг эстонского филиала Nasdaq CSD SE соответствующего инвестора (Nasdaq CSD), и в течение периода предложения представить заявку на подписку на акции в соответствии с условиями предложения. В рамках институционального предложения для подписки на акции инвестор должен обратиться к организаторам предложения.