Ааре Таммемяэ: ценность Infortar - в продаже энергии, акционеры хотят зарплату
Ааре Таммемяэ на конференции инвестора Тоомаса.Фото: Raul Mee
Для меня Infortar — это не скучная зрелая компания, а акции роста, — пишет глава Redgate Wealth Ааре Таммемяэ.
Infortar — холдинговая компания в сфере энергетики. Да, Infortar владеет 42% акций Tallink, одной из крупнейших судоходных компаний, но если посмотреть на финансовые результаты Infortar, то большая часть выручки и прибыли приходится на энергетический сектор, то есть, по сути, на продажу газа.
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