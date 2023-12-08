    Clevon собирает деньги за океаном

    Clevon видит большой потенциал в роботизированных транспортных средствах.Фото: Liis Treimann

    Компания по производству роботизированных транспортных средств Clevon, которая осенью покинула альтернативную биржу Nasdaq First North, теперь привлекает деньги от американских инвесторов.

    Согласно сообщению в блоге Clevon, в общей сложности она хочет собрать 5 миллионов долларов.

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