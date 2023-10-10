    Clevon сокращает штат

    Clevon реструктуризирует свою деятельность в Эстонии.Фото: Liis Treimann

    Вчера Clevon подал в Кассу по безработице уведомление о сокращении 15 сотрудников.

    «Данные изменения необходимы для оптимизации финансов и ресурсов Clevon и реализации пересмотренного бизнес-плана», – поясняет компания в сообщении фондовой бирже.

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