    Крупная сделка китайского технологического гиганта провалилась

    Крупная сделка по поглощению провалилась из-за нормативных ограничений.Фото: Markus Mainka

    Baidu отказалась от запланированной покупки китайского бизнеса прямых трансляций JOYY Inc, сообщила компания Гонконгской фондовой бирже в понедельник. Стоимость сделки должна была составлять 3,6 млрд долларов.

    Baidu – китайский гигант поисковых систем, основанный в 2000 году. Это один из крупнейших в мире поставщиков услуг онлайн-поиска, работающий в основном на китайском рынке. Baidu предлагает ряд услуг, включая веб-поиск, веб-контент, карты, мобильные приложения и решения в области искусственного интеллекта.

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