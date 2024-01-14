    Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

    Фото: Дадо Рувич, Scanpix

    После окончания торгов на американских рынках в пятницу Microsoft обогнала Apple по капитализации, пишет CNBC.

    В пятницу акции Microsoft выросли на 3%, что довело капитализацию компании до 2,89 триллиона долларов. Акции Apple упали на 3%, доведя капитализацию до 2,87. Тем самым, Microsoft стала новым лидером.

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