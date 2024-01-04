Биржа

Энн Тоссо

4 января 2024 в 11:35









Акции крупнейших технологических компаний начали год с падения

Среди технологических компаний больше всего потерь за последние дни понесла Tesla. Фото: YONHAP

Для крупных технологических компаний, которые лидировали на рынке в прошлом году, начало 2024 году не выглядит таким радужным.

Так называемая «Великолепная семерка», в которую входят Apple, Amazon.com, Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Tesla и Nvidia, падала последние четыре торговых дня подряд.