    Вкус биржи: Уолл-Стрит никогда не зайдет после школьников

    Фото: BRYAN R SMITH, Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Уолл-стрит никогда не зайдет после школьников. SEC утвердил создание Bitcoin-ETF: насколько это серьезный фактор? Теперь биточек рванет на ракете? Почему паи некоторых таких ETF упали?
    Что смутило рынки? Рынок рос себе и рос. А потом… нет. Что произошло?
    Уже не за еду: Tesla подняла зарплату тем, кто занимается производством в США. Чего это Илон Маск расщедрился?
    И опять они соперничают: Microsoft на несколько минут обогнал по капитализации Apple
    Об этом и другом - в свеже выпуске «Вкуса биржи».

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Вкус биржи: Уолл-Стрит никогда не зайдет после школьников
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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