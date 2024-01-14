Вкус биржи: Уолл-Стрит никогда не зайдет после школьников

Фото: BRYAN R SMITH, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Уолл-стрит никогда не зайдет после школьников. SEC утвердил создание Bitcoin-ETF: насколько это серьезный фактор? Теперь биточек рванет на ракете? Почему паи некоторых таких ETF упали?

Что смутило рынки? Рынок рос себе и рос. А потом… нет. Что произошло?

Уже не за еду: Tesla подняла зарплату тем, кто занимается производством в США. Чего это Илон Маск расщедрился?

И опять они соперничают: Microsoft на несколько минут обогнал по капитализации Apple

Об этом и другом - в свеже выпуске «Вкуса биржи».