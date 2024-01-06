Вкус биржи: все же как обычно хорошо! Рынки в печали?

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Андройд все-таки круче? Почему умные и скучные аналитики внезапно снизили свои рекомендации по акциям Apple?

Все же как обычно хорошо! Рынки в печали? За декабрь было создано 216 тысяч новых рабочих мест. Аналитики как обычно мимо кассы, в пролете, как фанера над Парижем… (в общем, не угадали), т.к. прогнозировали жалкие 173 тысячи. Это бычий фактор для рынка или медвежий?

Праздник к нам приходит! Пора шортить? Почему в новом году началась коррекция?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».