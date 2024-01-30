    Пенсионные фонды LHV и Swedbank продали акции Tallinna Kaubamaja

    Пенсионный фонд LHV L в январе продал все акции Tallinna Kaubamaja.Фото: Liis Treimann

    Пенсионные фонды LHV L и XL в январе продали акции Tallinna Kaubamaja. Латвийские пенсионные фонды Swedbank также отказались от акций Kaubamaja.

    Инвестиционный интерес пенсионных фондов LHV переместился с внутреннего на мировые рынки. Портфельный менеджер LHV Кайус Кийврамеэс пояснил, что на зарубежных рынках возможно найти акции с более высокой доходностью.

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