Пенсионные фонды LHV и Swedbank продали акции Tallinna Kaubamaja

Жизнь после провала. Свен Уусъярв строит новые прожекты

Свен Уусъярв, всего несколько лет назад дважды обманувший инвесторов и в качестве наказания проведший двести часов, убирая листья в лесопарке Нымме, вернулся с новыми грандиозными планами и уже оказался в центре скандала в Финляндии.

Свен Уусъярв, всего несколько лет назад дважды обманувший инвесторов и в качестве наказания проведший двести часов, убирая листья в лесопарке Нымме, вернулся с новыми грандиозными планами и уже оказался в центре скандала в Финляндии.