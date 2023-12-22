    Аналитик Swedbank ожидает больше позитива на балтийской бирже в новом году

    Аналитик Swedbank Каймо Альяс надеется, что в новом году лучше будут работать секторы услуг и энергетики, и доходность собственного капитала может увеличиться.Фото: Андрас Кралла

    В опубликованном в блоге Swedbank анализе говорится, что медианный рост оборота биржевых компаний на 1% в третьем квартале указывает на замедление экономики, в то время как медианный рост чистой прибыли вырос почти на 29%.

    Аналитик Swedbank Каймо Альяс в блоге подвел итоги третьего квартала для компаний, акции которых котируются на балтийской бирже, и высказал свое мнение о том, что может принести новый год. В то время как медианный рост чистой прибыли этих компаний в третьем квартале составил 28,5%, во втором квартале он был 20,5%, а в первом – 67,2%.
    По словам Альяса, на прибыльность компаний в третьем квартале повлияли четыре основных фактора. Во-первых, значительно более низкие цены на энергоносители и топливо способствовали росту чистой прибыли Tallinna Vesi и Tallink, которая в годовом исчислении увеличилась на 82,9% и 28,5% соответственно.
    Во-вторых, более высокие процентные ставки позволили банкам продемонстрировать двузначные и даже трехзначные темпы роста чистой прибыли. Однако со стороны расходов более высокая стоимость капитала сократила прибыль фонда недвижимости Baltic Horizon с 2,1 млн евро до 0,2 млн евро в годовом исчислении, а прибыль Таллиннского порта – на 49,1%.
    В-третьих, снижение или, скорее, нормализация затрат на строительство (снижение цен на сырье) увеличило годовую прибыль эстонских строительных компаний Merko и Nordecon на 29,3% и 102,4% соответственно.
    Наконец, более высокие затраты на рабочую силу снизили показатели продаж компании Novaturas, что привело к сокращению чистой прибыли на 16,2% по сравнению с предыдущим годом.
    Новый год принесет больше позитива
    Аналитики Swedbank ожидают, что в ближайшей перспективе у банков сохранится более высокая рентабельность, что в период с 2023 по 2025 год будет означать среднюю доходность собственного капитала или ROE около 20%. «Рентабельность банков, скорее всего, достигнет пика в этом году и постепенно начнет нормализоваться, когда Европейский центральный банк начнет снижать процентные ставки весной 2024 года», – говорится в блоге аналитика.
    Помимо банковской сферы, аналитики Swedbank также оптимистично настроены в отношении энергетического сектора, который в этом году сильно пострадал из-за падения цен на энергоносители. По словам Альяса, они ожидают, что Ignitis будет успешен благодаря своей интегрированной бизнес-модели, которая позволяет концерну зарабатывать на привлекательных ценах на электроэнергию через внутренние соглашения о покупке электроэнергии. Это позволит компании достичь рентабельности капитала около 8% в период с 2023 по 2025 год, считает аналитик. Ожидается, что Enefit Green преодолеет возникшие трудности и вернется к более прибыльной продаже электроэнергии, обеспечив среднюю рентабельность капитала на уровне около 8%.
    По словам аналитика, сектор услуг, представленный компаниями Tallink, Tallinna Kaubamaja, Apranga и Novaturas, до сих пор успешно справлялся с падением покупательной способности населения. Макроэкономические аналитики Swedbank прогнозируют, что уже в следующем году ситуация с потребителями улучшится, что положительно скажется на результатах деятельности предприятий сектора. Альяс добавил, что они ожидают, что доходность капитала будет соответствовать или превышать их долгосрочные средние показатели.
    У аналитиков Swedbank несколько неоднозначные ожидания в отношении сектора недвижимости. «Мы ожидаем, что средняя рентабельность капитала Merko в период 2023-2025 годов превысит среднее десятилетнее значение благодаря успешным проектам по развитию недвижимости и сильному балансу», – сказал Альяс. В то же время Baltic Horizon страдает от проблем с торговыми площадями и резкого роста процентных расходов, что делает ожидаемую рентабельность собственного капитала в 2023-2025 годах скромной. ROE Таллиннского порта, который по-прежнему испытывает ряд трудностей, ожидается в период 2023-2025 годов около 5%.
    Рынок оценивает в соответствии с историческими показателями
    Каймо Альяс отметил, что ожидаемое соотношение цены к балансовой стоимости (P/B) компаний составляет 1,3, что соответствует среднему значению этого показателя за 10 лет. В то же время ожидаемая средняя рентабельность капитала составляет 11,5% в этом году и 12,1% в следующем. Аналитик сообщил, что медианная дивидендная доходность на 2023 год ожидается на уровне 5,4%, что также близко к среднему историческому значению.
    «Мы считаем, что оценка рынка находится в соответствии с историческими показателями. В то же время мы утверждаем, что на рынке действует больше факторов, чем кажется на первый взгляд», – пояснил Альяс в своем блоге.
    Он добавил, что в свете обманчиво посредственного общего роста большинство инвесторов склонны скорее недооценивать балтийские акции. Большинство компаний, которые анализируют эксперты Swedbank, продемонстрировали исключительную устойчивость в неблагоприятных макроэкономических условиях этого года, пояснил Альяс.

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