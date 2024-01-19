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dv.ee

19 января 2024 в 6:31









Kaubamaja за год увеличил прибыль на 23%

Распродажа в Tallinna Kaubamaja. Фото: Liis Treimann

Доход до налогообложения Tallinna Kaubamaja вырос по сравнению с прошлым годом на 23% и составил 43 миллиона евро, сообщает компания в своем биржевом сообщении.

Согласно этим данным, неаудированная выручка за 12 месяцев составила 947,3 миллиона евро, из которых супермаркеты внесли 620,2 миллиона евро. Торговые центры заработали 110,5 миллиона евро, автомобильная торговля - 194,4 миллиона.