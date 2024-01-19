Лидеры общественного мнения: балаган, разрушающий страну и экономику, должен прекратиться!
Хотя вторая половина начавшегося года должна принести облегчение экономике, в ближайшие месяцы всем станет тяжелее, опасения за безопасность растут, а плохое политическое руководство усугубляет общую неопределенность, считают лидеры общественного мнения, опрошенные Äripäev.
Хотя вторая половина начавшегося года должна принести облегчение экономике, в ближайшие месяцы всем станет тяжелее, опасения за безопасность растут, а плохое политическое руководство усугубляет общую неопределенность, считают лидеры общественного мнения, опрошенные Äripäev.