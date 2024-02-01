Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 5,25%

Попросил денег и пропал: подозреваемый в хищении бизнесмен брал кредиты у миллионеров

Во вторник президент Bolt Евгений Кабанов опубликовал у себя в фейсбуке пост о том, что основатель Fundwise и Hooandja Хенри Лаупмаа, которого подозревают в хищении денег, предназначенных для поддержки Украины, уже три года не отдает ему долг.

Во вторник президент Bolt Евгений Кабанов опубликовал у себя в фейсбуке пост о том, что основатель Fundwise и Hooandja Хенри Лаупмаа, которого подозревают в хищении денег, предназначенных для поддержки Украины, уже три года не отдает ему долг.