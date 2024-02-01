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dv.ee

1 февраля 2024 в 12:10









Эстония – вновь лидер еврозоны по уровню инфляции

Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Потребительские цены в еврозоне в январе 2024 года выросли на 2,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, пишет rus.err.ee.

Согласно экспресс-оценке Департамента статистики, в январе годовая инфляция в Эстонии составила чуть более 5% – это почти в два раза выше, чем в еврозоне.

Согласно экспресс-оценке статистического ведомства ЕС, тройку лидеров по темпам роста цен в январе составили Эстония (5%), Хорватия (4,8%) и Австрия (4,3%).

Инфляция в еврозоне в январе в первую очередь была связана с подорожанием продуктов питания, алкоголя, табака, услуг и промышленных товаров, а также снижением цен на энергоносители.

В месячном сравнении в еврозоне цены в январе снизились на 0,5%, при этом в Эстонии они выросли на 1,4%. По этому показателю наша страна также была единоличным лидером.