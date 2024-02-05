Биржа

Индрек Мяэ

5 февраля 2024 в 7:02









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Глава LHV Group был вынужден сокрректировать прогноз на прошлый год в сторону повышения.

События этой недели будут сосредоточены на Таллиннской бирже, в частности, ожидается значительное количество отчетов от зарегистрированных здесь компаний. Также результаты представят компании, зарегистрированные за океаном.

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на инвесторов местной биржи, так и на инвесторов в еврозоне и США на этой неделе, и на которых Äripäev сосредоточит свое внимание в ближайшие дни.