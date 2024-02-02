Верхушка ТОПа претерпела изменения. Фото: Kollaaž/Jelena Tsenno

Биржа

Яан Мартин Райк

2 февраля 2024 в 7:00

ТОП 1000 инвесторов: в тройку лидеров ворвался новичок

Таллиннская биржа в прошлом году замедлилась, но тем не менее сто лучших ее инвесторов смогли увеличить свое состояние на сумму более чем в 100 миллионов евро.

Äripäev расположил тысячу крупнейших инвесторов Таллиннской биржи и обнаружил, что на этот раз изменения произошли и в первой четверке.

На самом верху все так же: победителем ТОПа инвесторов Таллиннской биржи уже несколько лет подряд является Май Каарепере, портфель которой состоит исключительно из акций LHV на сумму 44,4 миллиона евро. За год ее портфель вырос примерно на 3 миллиона евро. Май Каарепере унаследовала состояние своего мужа, руководителя Тартуского коммерческого банка Рейна Каарепере, в 1998 году. С тех пор она управляет фирмой по управлению активами Krenno.