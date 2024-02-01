51-летний предприниматель Марко Ластик, живущий в Виймси и Испании, вошел в историю эстонских стартапов, сумев привлечь гигантскую сумму на ранней стадии, а затем сокрушительно провалившись. Фото: kollaaž/Andras Kralla

Эпицентр

Кристель Хярма

1 февраля 2024 в 12:04

Тайны основателя провалившегося стартапа. Красивые сказки лишили инвесторов десятков миллионов

Это не был обычный для стартапа риск. И он не был обычным предпринимателем-новатором.

После очередных переговоров с инвесторами на столе в переговорной осталась пустая бутылка водки. Вот и все, подумал работник Eurora Solutions. Стоял сентябрь 2023 года. Банковский счет стартапа, разрабатывающего технологии для Налогово-таможенного департамента, был практически пуст, на шее висели трудности с выплатой зарплат и огромный налоговый долг.

С Eurora все было кончено, хотя на стол были выложены деньги, которые могли бы помочь двигаться дальше.

Как существующие инвесторы, так и новые заинтересованные лица только что сделали свои предложения, чтобы вытащить компанию из ямы. Однако деньги больше не предлагались вслепую, а вместе с ними требовалось, чтобы основатель компании Марко Ластик отдал контроль над компанией. Хотя его уже какое-то время не было ни в правлении, ни на посту председателя совета, вожжи все еще были в его руках.

Когда совет директоров Eurora собрался в следующий раз, по инициативе собравшихся инвесторов единственному оставшемуся в дирекции директору по инновациям Кайе Ханссон было дано указание по санации компании.

На следующий день Ханссон, считавшаяся доверенным лицом Ластика, подала заявление о банкротстве Eurora Solutions, и инвесторы были шокированы. За этим усмотрели коварный ход Марко Ластика скрыть свои проблемы и избавиться от требования инвесторов. Последние пытались получить контроль над компанией, но это не удалось.

Это был сильный удар по эстонскому стартап-сообществу, который стоил местным и иностранным инвесторам десятки миллионов евро. Когда банкротный управляющий заглянул в финансы, оказалось, что у фирмы практически не было оборота, были только расходы.

Когда Äripäev после новости о банкротстве Eurora обратился к Марко Ластику за комментарием, он завершил свое длинное письмо следующим образом: «If you want to make everyone happy, don’t be the leader. Sell ice cream». Фото: Eurora/Äripäev

Логистический бизнесмен Марко Ластик, основавший Eurora Solutions, смог привлечь в созданную в 2018 году компанию топ-менеджеров, таких как Эгон Веэрмяэ, Аннели Альяс и Яанус Виханд, а также топ-инвесторов, которые не подозревали, что за его убедительной речью стоят сомнительные действия почти в каждом бизнесе, который он начинал.

По словам бывшего сотрудника, даже руководителям в компании было сложно что-либо изменить, потому что Ластик был настолько убедителен. На собрании его речь могла казаться крайне логичной, но после начинаешь переосмысливать, и она кажется совершенно нелогичной.

Марко Ластик не прокомментировал утверждения, прозвучавшие в статье, и не ответил на вопросы Äripäev. «Я не публичная личность, чтобы обо мне писали статьи, я не был ни в правлении Eurora Solutions OÜ, ни исполнительным директором, который решил подать заявление о банкротстве и который мог бы комментировать связанные с ним темы», – сказал он.

Äripäev поговорил об этой истории с многими, кто сталкивался с Ластиком. О нем согласились рассказать около десяти человек, включая бывших бизнес-партнеров, сотрудников и инвесторов, но высказываться от своего имени они не решились, чтобы не попасть в его черный список.