Биржа

Андре Анни

13 февраля 2024 в 10:22









Банковские итоги: 2024 год не будет таким радужным

При рекордном объеме бизнеса в прошлом году LHV Group заработала 140,9 миллиона евро чистой прибыли. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее. Фото: Andras Kralla

В прошлом году эстонские банки добились рекордных результатов, однако ожидать продолжения ралли в 2024 году не стоит.

«Этот год определенно не такой радужный, и рынок в некоторой степени это демонстрирует», – говорит инвестор Тармо Танилас. По его словам, такая прибыльность, как в прошлом году, достигается раз в двадцать лет.