    Tallink увеличил прибыль и выплатит дивиденды

    В 2018 году Tallink утвердил дивидендную политику, согласно которой дивиденды выплачиваются в размере минимум 0,05 евро на акцию. В июне 2023 года из-за глобальной неопределенности общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды за 2022 финансовый год.Фото: Andras Kralla

    Хорошие новости для акционеров Tallink Grupp – компания приняла решение возобновить выплату дивидендов.

    Правление Tallink Grupp предложило выплатить дивиденды в размере 6 центов на акцию по финансовым результатам 2023 года. При текущей цене акций это составляет 8,94%.

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