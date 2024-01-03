Tallink в конце года перевез больше пассажиров, но меньше грузов

В четвертом квартале больше всего пострадала линия Финляндия-Швеция, где значительно снизились объемы грузовых, пассажирских и транспортных средств. Фото: Andras Kralla

В декабре Tallink перевез на 6 процентов больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года. В то же время объем грузовых перевозок сократился почти на четверть.

В декабре Tallink перевез 491 222 пассажира, что на 6 процентов больше, чем в декабре прошлого года. Объем перевезенных грузовых единиц снизился на 23,9 процента, до 22 514 единиц, а объем перевезенных транспортных средств снизился на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в месяц было перевезено 59 577 единиц.