    Танилас: через пять лет Таллиннская биржа может обогнать S&P 500

    Фото: Getty Images/Scanpix

    Если принять за отправную точку сегодняшний уровень, то через пять лет Таллиннская фондовая биржа может показать даже лучшие результаты, чем Фондовая биржа США, заявил инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.

    «В дальнейшем все зависит, скорее, от того, в каком объеме на наш рынок придут инновации», – пояснил он в эфире радио Äripäev. – В США индекс S&P 500 приближается к 10-11% в долгосрочной перспективе».

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