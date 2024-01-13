Ограничения криптофондов США могут создать трудности для эстонских инвесторов

Ekspress Grupp увеличила число дигитальных подписок на 41%

Количество дигитальных подписок на издания AS Ekspress Grupp по состоянию на конец 2023 года выросло на 41% в годовом сравнении. В целом к концу 2023 года число дигитальных подписок концерна достигло 207 328.

Количество дигитальных подписок на издания AS Ekspress Grupp по состоянию на конец 2023 года выросло на 41% в годовом сравнении. В целом к концу 2023 года число дигитальных подписок концерна достигло 207 328.