Биржа

Мериан Тийратс

6 марта 2024 в 11:57









Неудачи Apple бросают тень на «великолепную семерку»

Конкуренция на китайском рынке съедает долю Apple. Фото: Reuters/Scanpix

В отличие от конкурентов из «великолепной семерки», у Apple дела идут не слишком радужно – острая конкуренция на китайском рынке в этом году сократила продажи смартфонов компании почти на четверть.

Проблемы вокруг Apple привели к снижению стоимости акций на более чем 11% только в этом году. Одна акция в настоящее время стоит $170,12.