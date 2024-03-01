Линнамяэ продает iDeal итальянской компании

Сийм Таммер: те времена, когда штрафы фининспекции были символическими, прошли
Изменения в уголовном законодательстве, вступившие в силу в ноябре, устранили ситуацию в финансовой сфере, когда нарушение требований обходилось существенно дешевле, чем их выполнение. Новые ставки штрафов позволили привести штрафы в соответствие со здравым смыслом, полагает член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.
Изменения в уголовном законодательстве, вступившие в силу в ноябре, устранили ситуацию в финансовой сфере, когда нарушение требований обходилось существенно дешевле, чем их выполнение. Новые ставки штрафов позволили привести штрафы в соответствие со здравым смыслом, полагает член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.