Биржа

Диана Тийдема

7 марта 2024 в 8:29









Выступление Пауэлла подтолкнуло Уолл-стрит к новым максимумам, однако Apple и Tesla продолжают падать

Председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам Патрик МакГенри поприветствовал Джерома Пауэлла, отметив, что тот предстал перед Конгрессом в 25-й раз. Так он подчеркнул его долгосрочную и важную роль в формировании и объяснении денежно-кредитной политики. Фото: IMAGO/MediaPunch / Scanpix

Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones растут. Apple, Tesla и Alphabet падают. Инвесторы находятся в режиме «выжидания» после выступления Пауэлла.

В среду фондовые рынки США вновь продемонстрировали положительную динамику после недавнего падения, при этом основные индексы закрылись ростом.

Причиной роста стало выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом – там он представил решение ФРС сохранить процентные ставки на прежнем уровне и следить за инфляцией.

Индекс S&P 500 вырос на 0,51% и завершил день на отметке 5104,76. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,20 процента до 38 661,05, а индекс Nasdaq Composite подскочил на 0,58 процента и завершил день на отметке 16 031,54. Индекс Russell 2000, который представляет более мелкие компании, также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись на 0,70% до 2068,09 пункта. В недельном исчислении три крупнейших индекса, однако, находятся в минусе.

Все внимание приковано к речи Пауэлла

Инвесторы внимательно следили за речью Пауэлла, надеясь уловить хоть малейший намек на планы по изменению процентных ставок. Но Пауэлл твердо придерживался своей позиции о том, что торопиться не нужно и что Федеральная резервная система, вероятно, снизит процентные ставки «в какой-то момент в 2024 году».

По словам глобального руководителя отдела рыночной стратегии TradeStation Дэвида Рассела, инвесторы остаются в режиме «выжидания» после высказываний Пауэлла. Он отметил, что сохраняется широкий консенсус относительно будущего денежно-кредитной политики, где более высокие процентные ставки «станут менее опасными».

«Отсутствие новостей от Пауэлла – это хорошая новость, – сказал Рассел. – Он подтвердил, что более вероятен путь снижения ставок, и подчеркнул потенциальные риски отказа от снижения».

Apple сталкивается сразу с несколькими проблемами

Apple снижается уже шестой день подряд, потеряв в среду 0,59% своей стоимости. Недавно компания была потрясена несколькими новостями , которые вызвали неопределенность среди инвесторов.

Так, разработка автомобиля Apple, над которым компания работала долгое время, была остановлена, а продажи мобильных телефонов в Китае упали на 24%.

Инвесторы также дразнят помощника Apple по искусственному интеллекту Siri и ожидают от него больших возможностей.

Tesla и Alphabet также испытывают трудности

В среду акции Alphabet и Tesla торговались в минусе. Рейтинговая система Zacks увеличила рейтинг Alphabet с «твердая рекомендация покупать» до «твердой рекомендации продавать», что заставляет инвесторов проявлять осторожность. За последний месяц стоимость акций Alphabet упала на 7,4%.

Прежде чем принимать решение, инвесторам следует принять во внимание консервативный коэффициент P/E Alphabet, составляющий 19,81. Средний показатель по сегменту рынка составляет 26,57. Это означает, что Alphabet недооценена по сравнению со средним показателем по рынку, что может указывать на потенциал роста даже в более сложной ситуации.

Tesla в то же время опустилась на 12-е место в рейтинге S&P500, уступив JPMorgan и опередив Visa.

Другие активы

В среду биткойн держался около $65 000, восстанавливаясь после резкого падения с недавнего рекордного максимума около $69 000.

Драгоценные металлы, основные валютные пары и казначейские облигации США остались на прежнем уровне.

Nvidia не ослабевает: в среду акции выросли на 3%, закрывшись на отметке $887.