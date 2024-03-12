    Быстрый рост расходов съел прибыль Coop Pank

    Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в Эстонии банков. На фото: финансовый директор компании Пааво Труу.Фото: Liis Treimann

    Чистая прибыль Coop Pank в феврале снизилась из-за быстрого роста расходов.

    В феврале чистая прибыль Coop Pank составила 2,6 млн евро, что меньше, чем 3 млн евро годом ранее.

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