Биржа

Пилле Иваск

3 апреля 2024 в 8:46









Компания, стремившаяся на биржу, прогорела: «Это была попытка воплотить мечту в жизнь»

Алмонди Эско, основатель и руководитель Imepilt AS. Фото: Андрас Кралла

Активы на 1000 евро, долги более 1,2 млн – с таким результатом обанкротился производитель фильмов и игр Imepilt AS, несколько лет назад стремившийся попасть в альтернативный список биржи.

Основатель компании Алмонди Эско (настоящее имя Стен-Алекс Пихлак – ред.) признал, что первоначальный финансовый план компании провалился из-за пандемии, а новых идей не появилось.

По его словам, Imepilt столкнулась с непростой ситуацией: выход на рынок требовал больших средств, а подходящей почвы для реализации плана в Эстонии не было. Эско признает, что в конечном счете банкротство его фирмы, как и любое другое, связано с тем, что, несмотря на усилия, он не смог в качестве основателя и менеджера компании реализовать амбициозные планы.