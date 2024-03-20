    Cleveron до сих пор ищет нового руководителя, Арти Кютт покинул правление

    Бывший глава Cleveron Арти Кютт объявил об отставке в октябре прошлого года. Новый руководитель пока так и не найден.Фото: Andras Kralla

    Поиски нового руководителя Cleveron, продолжающиеся с октября, пока так и не увенчались успехом. В то же время бывший руководитель Cleveron Арти Кютт покинул правление компании, освободив место своему преемнику.

    «Я надеюсь, что скоро он будет выбран», – сказал Мартин Петъярв, председатель правления производящей упаковочные роботы и машины Cleveron. По его словам, у компании есть несколько очень хороших кандидатов, но время вступления нового руководителя в должность зависит от того, насколько быстро он сможет покинуть свое прежнее место работы.
    Бывший генеральный директор компании Арти Кютт помогает с поисками нового руководителя, и первоначально некоторое время продолжал входить в правление Cleveron. По словам Петъярва, теперь Кютта отозвали из правления. Это технический вопрос: таким образом новый руководитель компании сможет войти в правление сразу же, как будет назначен на должность.
    Согласно сайту Cleveron, обязанности генерального директора временно исполняет Отт Пабут.
    Компания объявила об отставке Арти Кютта в октябре. Издание Sakala тогда писало, что компания хочет привнести в управление больше международного опыта.
    Дела у компании шли сложно
    В начале октября Cleveron объявила о сокращении 20% штата из-за закрытия убыточных направлений бизнеса.
    Бывший менеджер компании Арти Кютт тогда говорил о необходимости выхода в прибыль. В октябре Sakala писала, что компания больше не может покрывать убытки прибылью предыдущих хороших лет.
    Арти Кютт по-прежнему является членом совета директоров Clevon – компании по разработке беспилотных автомобилей, которая отделилась от Cleveron.
    В начале октября стало известно, что соучредитель Cleveron Арно Кютт продал большой пакет акций компании-разработчика посылочных автоматов Cleveron, по неожиданно низкой цене, в результате чего ее рыночная стоимость сократилась на сотни миллионов евро.
    По сведениям Äripäev, Кютт продал часть акций Cleveron, чтобы спасти другое свое детище – Clevon.
    Компания по разработке беспилотных автомобилей Clevon – честь и гордость Арно Кютта. Ранее он отделил компанию от Cleveron и вывел на альтернативный рынок First North Таллиннской фондовой биржи.
    Прошлым летом Арно Кютт продал треть своих акций Cleveron деловым партнерам, чтобы удвоить свою долю в Clevon. В октябре Кютт вывел Clevon с биржи с целью привлечения иностранных партнеров.

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