    DelfinGroup выплатит дивиденды

    Дивидендная доходность латвийской финансовой компании DelfinGroup за четвертый квартал составила 1,16%.Фото: DelfinGroup

    Латвийская компания финансовых технологий DelfinGroup выплатит акционерам дивиденды в размере более 600 000 евро за четвертый квартал прошлого года.

    На внеочередном собрании акционеров DelfinGroup было принято решение выплатить акционерам дивиденды в размере 648 898 евро или 0,0143 евро на акцию за четвертый квартал предыдущего года. Таким образом, дивидендная доходность за четвертый квартал составит 1,16%.

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