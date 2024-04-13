Биржа

Кен Рохелаан

13 апреля 2024 в 11:56









Генеральный директор Nike винит удаленную работу в недостаточных инновациях

Nike привлекает топ-спортсменов для продвижения своей продукции. На фото презентация новинок, которая прошла в Париже на этой неделе. На переднем плане – Ша'Карри Ричардсон, чемпионка мира по легкой атлетике в спринте на 100 метров среди женщин. Фото: AFP/Scanpix

Трудно осуществить большие изменения на рынке, когда люди работают из дома – так генеральный директор Nike Джон Донахью пояснил малое количество инноваций, которая компания выводит на рынок.

В интервью CNBC в пятницу Донахью сказал, что удаленная работа является основной причиной того, почему компания выводит на рынок мало малых продуктов: