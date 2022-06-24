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    Nike и Cisco полностью уходят из России

    Как сообщает Reuters, американские компании Cisco Systems и Nike объявили о своем намерении полностью свернуть бизнес в России.

    Закрытый магазин Nike в Санкт-Петербурге.Фото: ANTON VAGANOV, Reuters/Scanpix
    Представители производителя телекоммуникационного оборудования Cisco заявили, что компания окончательно прекращает свою деятельность на территории России и Беларуси, передает Reuters.

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