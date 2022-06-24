Nike и Cisco полностью уходят из России

Маск: новые заводы Tesla теряют миллиарды долларов

Как заявил глава Tesla Илон Маск, новые заводы компании в Германии и США «теряют миллиарды долларов» из-за нехватки аккумуляторов и перебоев с поставками в Китае.

Как заявил глава Tesla Илон Маск, новые заводы компании в Германии и США «теряют миллиарды долларов» из-за нехватки аккумуляторов и перебоев с поставками в Китае.