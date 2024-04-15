Ирано-израильский конфликт привел к резкому росту цен на нефть

ЕЦБ: чем дальше, тем опаснее
Европейский центральный банк вчера ожидаемо сохранил ставки без изменений. И это несмотря на весьма удручающее положение экономики в еврозоне и уровень инфляции, который уже почти достиг идеального уровня. Но, похоже, что для волевого решения ЕЦБ не хватает серьезного кризиса, считает биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
Европейский центральный банк вчера ожидаемо сохранил ставки без изменений. И это несмотря на весьма удручающее положение экономики в еврозоне и уровень инфляции, который уже почти достиг идеального уровня. Но, похоже, что для волевого решения ЕЦБ не хватает серьезного кризиса, считает биржевой редактор Дмитрий Фефилов.