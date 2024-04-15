Биржа

Мериан Тийратс

15 апреля 2024 в 10:16









Ирано-израильский конфликт привел к резкому росту цен на нефть

Углубление конфликта между Ираном и Израилем может повлечь за собой более тяжелые последствия для сырья. На фото сторонник правящего режима Ирана в Тегеране. Фото: Zuma Press / Scanpix

По мнению аналитиков, недавнее нападение Ирана на Израиль приведет к росту цен на нефть и золото. В то же время реакция фондовых бирж пока остается довольно скромной, несмотря на отдельные крупные колебания.

Эскалация израильско-иранского конфликта может повысить волатильность на мировых фондовых рынках и привести к росту цен на сырую нефть, заявил Business Standard Шрей Джейн, основатель компании по управлению активами SAS Online. Это, в свою очередь, также приведет к росту инфляции, считает он: «Золото может смягчить инфляцию, вызванную ростом цен на нефть, но, поскольку цена на золото уже высока, она также может начать неожиданно колебаться».