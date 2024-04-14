    Байден из-за удара Ирана по Израилю созывает саммит G7

    Президент США Джо Байден.Фото: Shutterstock

    На фоне удара Ирана по Израилю, США 14 апреля созывает внеочередную встречу стран глав государств и правительств стран «большой семерки» (G7), чтобы согласовать «единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана», – заявил президент США Джо Байден в воскресенье утром.

    В ночь на 14 апреля Иран, по данным Израиля, выпустил по израильской территории более 200 беспилотников и ракет. Благодаря содействию США «почти все» выпущенные Ираном дроны и ракеты были сбиты, отметил Байден. Он также сообщил, что в телефонном разговоре заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в непоколебимой поддержке Израиля со стороны США, передает DW.
    По сведениям американской медиакомпании CNN, Джо Байден в то же время сказал Нетаньяху, что США не намерены участвовать в наступательных операциях против Ирана.
    Позиция Китая и ЕС
    Китай заявил, что в связи с новым обострением ситуации на Ближнем Востоке все заинтересованные стороны должны проявить сдержанность во избежание дальнейшей эскалации. «Китай глубоко обеспокоен нынешней ситуацией и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности», – говорится в заявлении МИД КНР, выложенном на сайте ведомства.
    В заявлении отмечается, что «этот виток эскалации является последним проявлением распространения конфликта в секторе Газа», и сейчас крайне важно эффективно выполнять резолюцию 2728 Совета Безопасности ООН с целью скорейшего урегулирования этого конфликта. Данная резолюция, в числе прочего, требует немедленного прекращения огня в секторе Газа, которое должно привести к долгосрочному прекращению боевых действий.
    В Брюсселе назвали атаку Ирана на Израиль «беспрецедентной эскалацией» и «серьезной угрозой региональной безопасности». Действия Тегерана осудили также британский премьер и глава МИД Франции.
    НАТО также осудила удары Ирана по территории Израиля. В Североатлантическом альянсе назвали жизненно важным предотвращение дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
    «Мы осуждаем ночную эскалацию со стороны Ирана, призываем к сдержанности и внимательно следим за развитием событий, – заявил официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла. – Жизненно важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля».

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